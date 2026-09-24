Nebot enfrenta su momento más delicado: pérdida de respaldo político, reclamos por servicios y la presión de la Comisión Investigadora

(Por Ciudad Noticias): El intendente atraviesa un escenario complejo mientras crecen los cuestionamientos sobre la gestión, se multiplican los reclamos vecinales y avanza una instancia institucional clave con la Comisión Investigadora

El escenario político del distrito de Saavedra atraviesa un momento de tensión. La gestión de Matías Nebot enfrenta una acumulación de frentes abiertos que combinan una discusión interna dentro de su propio espacio político, reclamos vinculados al funcionamiento municipal y una instancia institucional que mantiene la atención puesta sobre el Ejecutivo.

En los últimos días comenzaron a circular versiones dentro del ámbito político local sobre un menor protagonismo del intendente dentro de la estructura que lo llevó al gobierno, particularmente en la dinámica interna del Frente Renovador y el vecinalismo.

Según pudo reconstruir Ciudad Noticias, algunos sectores observan con preocupación una menor presencia de Nebot en reuniones partidarias y espacios de debate interno, una situación que alimenta interrogantes sobre el acompañamiento político que conserva dentro de su propia estructura.

La lectura que hacen algunos dirigentes es que el intendente atraviesa un momento donde necesita recuperar iniciativa política y fortalecer los canales internos en medio de un escenario cada vez más exigente.

La cuenta regresiva ante la Comisión Investigadora

A este contexto se suma uno de los puntos de mayor sensibilidad política: la instancia que atraviesa la Comisión Investigadora y la presentación del descargo que deberá realizar el jefe comunal.

Hasta el momento no trascendieron públicamente los detalles de los elementos reunidos por la comisión ni el contenido del informe que será elevado, pero el proceso se convirtió en uno de los principales focos de atención dentro del escenario político local.

La respuesta del intendente será observada con atención tanto por sectores opositores como por dirigentes del propio espacio oficialista, en un momento donde cada movimiento político adquiere mayor relevancia.

El agua volvió a encender las alarmas en Dufaur y Pigüé

Mientras la discusión política avanza, los servicios públicos volvieron a convertirse en uno de los principales puntos de preocupación dentro del distrito.

En Dufaur, la situación del agua generó inquietud luego de un inconveniente registrado en el sistema de suministro. Según trascendió, algunos valores de análisis no habrían arrojado los resultados esperados y se habría solicitado avanzar con nuevas verificaciones.

El episodio tuvo impacto directo en la comunidad: durante la emergencia se asistió a vecinos con bidones de agua para consumo y una institución educativa debió suspender actividades debido al inconveniente registrado.

En Pigüé, la preocupación pasa por otro aspecto del servicio: la presión de la red.

Vecinos de sectores más elevados de la ciudad vienen manifestando dificultades en el abastecimiento, una situación que genera interrogantes sobre la capacidad del sistema cuando lleguen los meses de mayor consumo.

El dato que genera preocupación es el momento del año en que aparecen estos inconvenientes: todavía no se ingresó al período de temperaturas extremas y la demanda del verano podría representar una prueba mayor para una infraestructura que, según cuestionamientos vecinales, viene acumulando reparaciones y soluciones parciales.

Basurero, servicios y una gestión que acumula reclamos

El agua no es el único servicio que quedó bajo la lupa.

Otro de los focos de conflicto es el predio de disposición de residuos, donde los episodios de humo y fuego se han convertido en una problemática recurrente para la comunidad.

Vecinos vienen expresando malestar por situaciones que se repiten y que generan preocupación por el impacto ambiental y sanitario que puede provocar la presencia constante de incendios en el lugar.

A esto se suman cuestionamientos sobre el mantenimiento de infraestructura municipal y una percepción extendida entre algunos sectores de que varias áreas funcionan con respuestas de emergencia en lugar de una planificación de largo plazo.

Salud: otra preocupación que golpea a los vecinos

El sistema sanitario también aparece dentro de los reclamos.

Desde distintos sectores se han señalado demoras para acceder a determinadas prestaciones, con casos donde vecinos habrían tenido que esperar alrededor de 20 días para realizar estudios como electrocardiogramas.

En una gestión municipal, los servicios esenciales son uno de los principales puntos de contacto con la comunidad. Cada demora, cada falla o cada falta de respuesta termina teniendo impacto político.

El desafío de Nebot: sostener la conducción en un escenario adverso

El intendente de Saavedra enfrenta una etapa donde deberá administrar varios frentes simultáneos: una discusión política interna, una instancia institucional sensible y una serie de reclamos relacionados con servicios básicos.

Más allá de las posiciones de oficialismo y oposición, el escenario actual plantea un interrogante central: si Nebot logrará recuperar iniciativa política y mostrar capacidad de conducción frente a una etapa donde las demandas vecinales parecen multiplicarse.

Las próximas semanas serán claves para una gestión que busca sostener el rumbo mientras enfrenta uno de los momentos más complejos desde su llegada al Ejecutivo.