Nebot: “El servicio va a comenzar a funcionar y su parada será en club Atlético Saavedra”.

(Por Ciudad Noticias): Ante la cantidad de personas que preguntaban sobre a partir de cuándo comenzaría a funcionar el servicio de colectivos, el joven concejal de “Todos por Saavedra” Matías Nebot, se refirió al respecto en el programa radial “Punto de Referencia”.

“El servicio va a comenzar a funcionar, esto es un hecho real. Estoy hablando todos los días con el subsecretario de transportes, quien trabaja con el ministro de transporte de provincia y en realidad, está todo armándose.

Hubo una equivocación en la interpretación porque yo lo que dije, es que esa semana se comenzaba a armar todo lo que es boletería y paradas de colectivos. Esto se está llevando adelante y tengo que agradecer al presidente de la comisión de fomento de Saavedra, Sergio González, y a la gente de esa comisión, porque en su momento, hace unos cuatro o cinco días, se comunican conmigo desde el ministerio para decirme que no había lugar para que el colectivo pudiera parar en la localidad de Saavedra. Antes siempre paraba en Hotel Sierras, y esta vez no va a ser así”, detalló Nebot en la mañana de hoy en LA ZERO FM.

La ayuda de Sergio González, presidente de Comisión de Fomento:

“Quiero destacar la predisposición que tiene Sergio y todo su equipo de la comisión, lo llamé por teléfono y le dije que había que salir a buscar un lugar para que pare el colectivo y prácticamente con gestiones que hicimos en conjunto, en menos de 24 hs pudimos resolver el problema, se habló con la gente del club Atlético, la empresa FECOS, se comunicó si mal no tengo entendido con el presidente de la institución y en teoría si todo va bien, el colectivo estará parando en el club Atlético”, resaltó el concejal de Todos por Saavedra que si bien no dio fecha en el que estaría comenzando el servicio de micros, lo cierto es que se están instalando las boleterías en las distintas localidades.