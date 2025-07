Nebot: «El municipio es del pueblo, no de los que imponen desde el poder»

(Por Ciudad Noticias): El intendente Matías Nebot reafirmó su compromiso con la comunidad del distrito y dejó un mensaje claro y firme sobre su gestión durante un reciente discurso. En una intervención cargada de definiciones políticas y administrativas, Nebot destacó que el Municipio es un bien común para todos los habitantes y no debe ser tomado como propiedad de unos pocos, ni estar sometido a presiones externas.

Con un tono directo y sin rodeos, el intendente respondió a las declaraciones realizadas la semana pasada por integrantes de gremios municipales, señalando que el Gobierno local fue elegido por la voluntad popular y que esa legitimidad es lo que guiará su gestión hasta el último día de su mandato. “El Municipio es de todos los habitantes del distrito, no de unos pocos, ni de quienes creen que pueden poner condiciones o trabas desde los escritorios o los micrófonos», subrayó Nebot, enfatizando que su administración no cederá ante intereses particulares.

Un Llamado a la Responsabilidad Compartida

Nebot aprovechó la ocasión para dirigirse a los trabajadores municipales, destacando la importancia de defender sus derechos, pero también de exigir responsabilidades. «No puede haber derechos sin deberes», afirmó, y añadió que no permitirá que los reclamos legítimos se conviertan en una herramienta para presionar y obtener privilegios o desestabilizar el orden de la gestión.

El intendente reiteró que si bien los sindicatos tienen un rol respetable, es fundamental no confundir representación con poder real. «El poder lo tiene el pueblo, y lo delegó en este gobierno, no en mesas sindicales», aseveró Nebot, dejando claro que la autoridad reside en la voluntad popular, y no en las presiones externas de los sindicatos.

Un Gobierno Firme y Legítimo

Con su mensaje, Nebot reforzó su postura de que su gobierno será firme y legítimo, comprometido con el bienestar del distrito y sin permitir que intereses ajenos desvíen el curso de la gestión. A través de este discurso, el intendente consolidó su mensaje de independencia y fortalecimiento del poder popular como base de su administración.