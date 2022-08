Nebot desmintió de acercamiento con el Frente de Todos: “Aspiramos y creemos que podemos llegar al gobierno municipal”

(Por Ciudad Noticias): En una nota radial donde el máximo referente del vecinalismo dejó varios títulos importantes, Nebot desmintió los rumores que salieron desde su mismo espacio y aseveró que no hay ningún tipo de acercamiento con el “kirchnerismo” distrital.

Entrevistado por el programa de Pablo Peralta, (Punto de Referencia- LA ZERO), el jóven concejal fue consultado sobre algo que comenzó a circular hace aproximadamente un mes y fue categórico en su devolución: “Negativo rotundo”, dijo sobre la posibilidad de acordar con el espacio liderado por CORVATTA-MERQUEL; “Siempre que a uno le hacen ésta pregunta yo siempre respondo con la verdad. Lo que pasa que hay una confusión muy grande. Cuando yo digo que estoy hablando con varios sectores, estoy hablando de sectores y no de partidos políticos. La vida política en el distrito, en la provincia y en el país no se maneja solamente con partidos políticos. Cuando hablamos de sectores, hablamos de sectores económicos, de sectores profesionales, sectores técnicos, de vecinos, de ONG, de instituciones, comisiones de fomento, me refiero que en ese sentido, uno habla con muchos sectores, ahora, diálogo político con partidos políticos o frentes políticos, ya sea Juntos por el Cambio, o en este caso el Frente de Todos, no, no, en absoluto, negativo rotundo”, afirmó Nebot.

El vecinalismo, es vecinalismo:

“Se puede ampliar el abanico pero el vecinalismo es el vecinalismo. Todos por Saavedra es Todos por Saavedra.

Respeto al Frente de Todos, respeto a Juntos por el Cambio, respeto a muchos dirigentes de ambos espacios pero nosotros somos vecinalismo.

En todos estos años hemos trabajado con la diputada María Fernanda Bevilacqua, y bajo ningún punto de vista y en ningún momento tuvimos bajada de línea, es mes, en ningún momento nos bajaron línea para decir, vos tenes que ir acá, vos tenes que venir acá, en ningún momento y eso no va a ocurrir porque tenemos nuestra personería jurídica, o sea, somos un partido político, tenemos todo legalmente, estamos en condiciones de competir y esto si lo dejo bien claro, nosotros no negamos ningún frente local, pero alinearnos a cualquier tipo de partido nacional o provincial, eso lo digo hoy, eso no va a ocurrir.

A nivel local, abrimos el abanico como lo hicimos en las elecciones pasadas. Griselda Cledou es alguien que viene de la UCR y Osmar Herrera venia del partido justicialista y bueno, sin embargo armamos una lista potente.

Lo que sí te puedo decir es que hay mucha gente desencantada con ésta gestión municipal, hay mucha gente desencantada con el partido justicialista a nivel local y bueno, hay mucha gente que de ambos espacios mayoritarios están defraudadas y bueno, ahí sí nosotros tenemos acercamientos, pero sobre todo son trabajos legislativos. Gente que por ahí hoy, pasa algún proyecto, nos ayuda, por ahí tenemos alguna reunión, pero estamos hablando con gente que ha sido desencantada y que se ha encontrado desmotivada por parte de los dos frentes poquiticos mayoritarios, bueno, ahí si estamos teniendo dialogo”.

Sobre ésta pregunta en la que Nebot se explayó de manera contundente, cerró con un fuerte testimonio del pasado:

“Más allá que yo soy muy respetuoso, siempre lo fui, me ha tocado padecer viejos líderes políticos de éste distrito, haciéndomela bastante difícil, pero más alna de eso yo respeto, para eso estamos acá y uno tiene que respetar pero nosotros tenemos lineamientos y vamos a seguir por ese camino.

Lo que quiero dejar en claro es que Todos por Saavedra es Todos por Saavedra. Todos por Saavedra es la segunda fuerza política del distrito y obviamente que aspiramos y creemos que podemos llegar al gobierno municipal y vamos a trabajar por eso, pero con los principios vecinalistas”, concluyó Nebot despejando todo tipo de dudas sobre el fuerte rumor de un posible acuerdo con los “K” del distrito.