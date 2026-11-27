Tras la votación que permitió al intendente conservar su cargo por un solo voto, comienza a delinearse un nuevo escenario político en el distrito de Saavedra. Según información que trascendió en las últimas horas, los tres dirigentes buscarían consolidar un armado electoral conjunto y recuperar antiguas acusaciones contra la exdiputada provincial Marisol Merquel.

(Por Ciudad Noticias – Análisis político). Después de cuatro meses de crisis institucional, Matías Nebot consiguió permanecer al frente del Ejecutivo municipal gracias a una votación en la que Nicolás Catalano y Clarisa Rivas desempeñaron un papel determinante.

Sin embargo, lejos de clausurar las disputas políticas, el resultado de la sesión especial del jueves 26 de noviembre comienza a abrir un nuevo capítulo en la política distrital, esta vez con las elecciones de 2027 como horizonte.

Nebot evitó la destitución por un solo voto

El resultado de la votación no debe tergiversarse. Nueve concejales votaron por la destitución del intendente, cuatro en contra y Mariano Mansilla se abstuvo.

Por un solo voto, Mansilla no se convirtió en el nuevo intendente del Partido de Saavedra.

Los votos de Catalano y Rivas resultaron determinantes para la continuidad de Nebot, una decisión que plantea interrogantes sobre las diferencias políticas que ambos mantienen con Mansilla y cuánto incidieron estas en el resultado definitivo.

¿Prevaleció una evaluación objetiva de las conclusiones de la Comisión Investigadora o pesó más la disputa política por impedir que Mansilla asumiera la conducción del municipio?

Esa es una de las principales explicaciones que todavía deben ofrecer ambos concejales.

Las operaciones en redes sociales después de la votación

Durante los últimos cuatro meses, Ciudad Noticias denunció reiteradamente la circulación de publicaciones destinadas a desacreditar a dirigentes opositores y cuestionar a quienes ejercieron una mirada crítica sobre la administración municipal.

Pocas horas después de conocerse el resultado de la sesión especial, volvieron a registrarse, según información recibida por nuestra redacción, publicaciones agraviantes contra representantes de la oposición y este medio de comunicación, algunas de ellas presuntamente viralizadas por integrantes de cooperativas.

La eventual coordinación política de esos mensajes deberá esclarecerse.

Mientras Nebot habla de reconstruir su gestión y corregir errores, corresponde preguntarse si esas expresiones públicas estarán acompañadas por un rechazo efectivo a las prácticas de hostigamiento denunciadas durante estos meses.

Nebot, Catalano y Rivas: las negociaciones hacia 2027

La coincidencia legislativa entre los tres dirigentes comienza a adquirir una dimensión que podría trascender la continuidad del actual intendente.

Según versiones que circulan en ámbitos políticos locales, Nebot, Catalano y Rivas buscarían avanzar en la construcción de una alternativa electoral conjunta para 2027.

Un eventual acuerdo entre estos sectores deberá explicar sus contradicciones, sus anteriores diferencias y los motivos por los cuales terminaron coincidiendo en una de las decisiones institucionales más importantes de los últimos años.

También deberán demostrar si existe un proyecto de gobierno común más allá de las conveniencias circunstanciales que pudieron reunirlos durante el proceso de destitución.

Marisol Merquel, el próximo blanco de los presuntos carpetazos

Según información que trascendió en las últimas horas, sectores interesados en el nuevo armado electoral estarían evaluando recuperar antiguas publicaciones relacionadas con Marisol Merquel, cuya candidatura por el Partido Justicialista para 2027 Ciudad Noticias considera definida a partir de sus fuentes políticas.

La estrategia mencionada consistiría en reinstalar un episodio difundido en 2021, precisamente durante un año electoral y cuando Merquel ejercía funciones dentro del Gobierno nacional del expresidente Alberto Fernández.

Aquellas publicaciones mencionaron a la dirigente en relación con una denuncia presentada ante la Fiscalía N.º 7 de Morón.

Sin embargo, hasta el momento no se ha localizado documentación judicial que acredite una imputación formal contra Merquel en aquellas actuaciones.

Si determinados sectores pretenden recuperar ese episodio cinco años después, deberán acreditar cuál fue su recorrido judicial, qué resoluciones se adoptaron y si efectivamente existió una Investigación Penal Preparatoria que involucrara formalmente a la dirigente.

Una publicación periodística antigua no constituye una sentencia judicial, como tampoco una denuncia demuestra por sí misma la responsabilidad penal de una persona.

Una dirigente con trayectoria política municipal, provincial y nacional

Marisol Merquel cuenta con un recorrido político e institucional que antecede ampliamente al actual escenario electoral.

En 2013 se desempeñó como secretaria de Cultura, Educación, Deporte, Turismo y Juventud del Municipio de Saavedra. Posteriormente fue elegida diputada provincial por la Sexta Sección Electoral y ejerció la vicepresidencia de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019.

En agosto de 2021 fue designada presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales mediante el Decreto 557/2021, durante la presidencia de Alberto Fernández.

Decreto 557/2021

Su trayectoria comprende, por lo tanto, responsabilidades municipales, legislativas provinciales y de gestión nacional, antecedentes que necesariamente formarán parte del debate electoral de 2027.

De la crisis institucional a la disputa electoral

La continuidad de Matías Nebot no debe interpretarse como la desaparición de los cuestionamientos a su administración. Tampoco los votos de Catalano y Rivas quedan exentos del análisis político por el simple hecho de haber concluido la instancia de destitución.

El eventual entendimiento entre los tres dirigentes, las diferencias con Mansilla y las versiones sobre una estrategia de desprestigio contra Merquel configuran un escenario que merece especial atención periodística.

Si la discusión política de 2027 comienza con la recuperación selectiva de denuncias antiguas, la ciudadanía tiene derecho a exigir que cada acusación esté acompañada por documentación, antecedentes judiciales y pruebas verificables.

Los vecinos del Partido de Saavedra merecen conocer las verdaderas razones de los acuerdos políticos, los antecedentes de quienes aspiran a gobernarlos y las propuestas que cada espacio pretende ofrecer. La disputa electoral no puede reemplazar las responsabilidades institucionales ni convertirse en una sucesión de carpetazos.