Nazarena Vélez dio los nombres de los famosos que le ofrecieron dinero para ayudarla cuando se quedó viuda

La productora teatral contó en LAM los detalles de cómo se sobrepuso a uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Fue una película de terror”, comenzó relatando Nazarena Vélez, que dijo que Fabián Rodríguez le escribió un mail para despedirse.

Luego de esas palabras, Ángel de Brito indagó: “Recién dijiste que mucha gente venía a pedir, obviamente, la plata que le faltaba pero que mucha gente te ayudó también, en esa época. Varios colegas se acercaron”.

Y fue entonces que Nazarena Vélez dio los detalles: “José Muscari fue uno. Y Mirtha Legrand, una vez fui al programa y me dijo ‘¿qué plata necesitás? Jorge Rial también me ofreció plata”.

después comentó que ella nunca fue una persona jodida y que cree que por eso muchas personas sintieron pena por lo que le estaba ocurriendo porque de verdad estaba muy mal y ya no podía con su vida.

También reveló que a su colega le aceptó la plata: “A Muscari le acepté la plata, al resto no. No me dio la cara. Lo económico nunca fue un problema, yo laburo desde los 14 años. José me dijo ‘mirá yo te ayudo a terminar de pagar la casa’, que era lo único que me preocupaba, tener el techo”.

Por último, la productora teatral habló sobre su vínculo con su hijo Thiago: “Ayer Titi me vino a buscar al canal y nada, él se queda al lado mío a ver una película. Eso me duele, porque es más lo que él me quiere cuidar a mí que lo que yo lo cuido a él. Se ve que me vio llorar tanto, que me dice ‘no quiero verte llorar’.