Nazarena Vélez apuntó contra Florencia de la V y fue lapidaria: «Me parece falsa»

Nazarena Vélez sacó a la luz un drama del pasado con Florencia de la V y confesó que no se llevan nada bien. Todo sucedió en el programa de Marcelo Polino, por Radio Mitre, en el cuál invitó a la panelista de LAM a jugar a un ping-pong en el que le preguntaba por distintas figuras del medio y ella contestaba cuál era su apreciación.

A la hora de hablar de la conductora de Intrusos, Nazarena fue lapidaria: «Me parece falsa, es una mujer que cuando pasó lo de Barbie, ella que tiene un discurso muy feminista, muy amoroso, de mucha empatía y con mi hija no la tuvo porque su amigo estaba en el medio del caso, eso no me parece empático» sentenció.

«Y como mamá, que ella también es mamá, que sabe lo que significa que te toquen un hijo, me parece que tendría que haber no opinado, no tirar en contra de su amigo, pero callarse la boca» agregó contundente sobre la separación conflictiva de Barbie Vélez y Fede Bal, en la que ella lo denunció por violencia. Al parecer la tensión entre las mediáticas data de varios años atrás y no tiene retorno.