Natti Natasha subió la temperatura con un video sugerente y fotos totalmente desnuda

Natti Natasha fue a por todo y sin miedo a la censura realizó un videoclip para su última canción con alto contenido erótico. La cantante realiza poses sugerentes en la pileta, en su propia cama y finamente se se muestra totalmente desnuda en el baño de su casa. En los últimos días, la artista estuvo en todos los portales cuando se filtró una foto suya sin ropa, acompañada de un chat subido de tono y lo primero que trascendió fue que le había sido infiel a Raphy Pina, su pareja y padre de su hija que actualmente se encuentra en prisión cumpliendo condena por portación de armas ilegales. Sin embargo, se trataba de una parte de su nuevo material audiovisual que acompañaría el ritmo de ‘No pare’, su más reciente lanzamiento. En el track suena la música de un clásico reggaeton y en la letra Natti deja en claro que extraña mucho a su amor: «Me desperté pensando en todo lo que me hacías, tu lengua por mi boca corriendo por la mía, yo buscando creer en algo y tu prometías y en mí te metías siempre que decía que no pare». Al finalizar el video se ve como envía la polémica foto desnuda en un chat dirigido a ‘Muñecote’, un contacto de su celular que no tiene foto de perfil, esto fue lo que se filtró y despertó rumores de infidelidad. «Espero que te encante» era el texto que acompañaba la imagen. La intérprete había borrado todas las publicaciones de su su cuenta oficial de Instagram cuando iniciaron los dichos que la desmoralizaban y recientemente volvió a mostrar actividad solamente para compartir la captura de la discordia. «Chantajearme por una foto? Somos más los ángeles que los demonios. Mejor la hago famosa» escribió.