Nati Jota subió una foto de un jugador de la selección en cuero, la acusaron de cosificarlo y se defendió

Nati Jota compartió capturas de un video donde se lo veía al futbolista Joaquín “Tucu” Correa sin remera y causó repercusión en las redes sociales.

Ante la victoria agónica por penales de Argentina contra Colombia, Nati Jota compartió fotos del futbolista de la selección Argentina Joaquín “Tucu” Correa festejando en calzoncillos, comentó: “Un poco de Tucu en bolas para descomprimir” y generó gran revuelo entre los miles de seguidores de Twitter.

Como era de esperar, las críticas no tardaron en llegar. “Si el tuit fuese de un hombre hacia una mujer estarías con tu feminismo de cartón llorando sexualización”, “No hagas lo mismo, no te rebajes a ese nivel y hacete el favor a vos y a todas las que no nos comportamos así y respetamos de borrar esto”, entre otras de los comentarios contra la periodista y bloggera de 27 años.

Al leer los mensajes repletos de críticas, Nati Jota no lo soportó e intentó explicar por qué subió las fotos del futbolista de 26 años en cuero.

El posteo en cuestión de Nati Jota

“Me cuestionan que después me quejo de que suben algo mío. ¿Saben la cantidad de comentarios que recibo de mis tetas, de mi o*** o de las p**** que se harían y no digo nada? ¿No les da para entender que es distinto?”, argumentó con cierta molestia.

Luego, siguió: “¿Vos te pensás que el Tucu sufre o se siente inferior o algo así porque yo digo que está bueno? ¿Pensás que le incomoda o le da miedo, o algo así? Dejen de defender pelotudeces como excusa cuando en realidad solo quieren atacar a las mujeres o subestimar la lucha”.

El argumento de Nati Jota

Finalmente, Nati Jota le contestó un mensaje filoso a una usuaria que le dijo que si fuera al revés “no estaría piola”, y ella lanzó desafiante: “Pero no lo fue”.

Vale señalar que días atrás, en su visita al programa de Flor Peña, por Telefe, la periodista había admitido que intentó tener un acercamiento con Joaquín “Tucu” Correa pero que no tuvo éxito.

“Es el que dicen que está con Tini (Stoessel), o sea no tengo chances. Pero bueno no importa, yo lo intenté. Aunque no creo que esté con ella igual. No estaba confirmado”, había indicado, en esa oportunidad.