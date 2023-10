Nati Jota se mostró angustiada por estar sola y enferma: “No doy más y a nadie le importa”

Nati Jota pasó un fin de semana complicado por un problema de salud que la obligó a hacer reposo. La influencer estuvo en cama con mucho malestar y le pesó la soledad, por lo que decidió hacer un profundo descargo en sus redes sociales sobre la situación que le tocó atravesar.

“Llanto de me siento mal y estoy sola. Sentirse muy mal siendo adulto y soltero es algo bastante horrible, después el resto del tiempo medio que zafa, pero hay algo de este momento que es ah no doy más y medio que a nadie le importa” comenzó el escrito que compartió en la sección de historias de su cuenta oficial de Instagram.

“Aunque te manden mensajitos y todo sos vos el que se tiene que ir a la farmacia hecho conch# a comprarte corticoides para la garganta” agregó a la publicación que acompañó con una selfie en la que se la ve con lágrimas en los ojos.

Horas después volvió a reportarse ante sus seguidores sobre su salud: “seguimos en misma posición, mood por momentos transpiro y por otros tengo frío. Me pasé el día en la cama, durmiendo mucho, me siento rara!!! Me da como culpa, qué pesada” redactó.

Luego contó toda la medicación que ingirió para poder sentirse mejor: “Tomé quince cosas distintas. diclo, classic amoxidal, corticoides, paracetamol, hay blisteres de pastillas por doquier. Todo obviamente recetado por el doc, pues automedicarse esta mal y yo soy re cagona”.

Para finalizar, contó una experiencia anterior con los remedios: “Me acuerdo cuando me saqué las muelas de juicio y moría de dolor pero no quería seguir tomando ketorolac porque había googleado que si tomabas varios días seguidos se te podía romper el intestino y por consiguiente morir”, y concluyó “no me den bola a algo que googlee pero tampoco abusen mejor hablen con un doctor nocierto”.