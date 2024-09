Nati Jota se adelantó al verano y encendió septiembre con su traje de baño

Nati Jota disfruta de vacaciones en Itali, donde no solo se relajó son que marcó tendencia con sus looks estivales. La influencer está pasando los últimos días del verano en la idílica Isla de Capri. Desde allí, compartió con sus fans su estilo impecable mientras navega por las aguas del Mediterráneo en un yate.

En su última publicación, Nati Jota deslumbró con una microbikini blanca, un clásico que destaca por su simplicidad y elegancia.

El traje de baño consiste en un corpiño rectangular, con un diseño similar al crop top deportivo, y una bombacha colaless de tiro alto.

Para completar el conjunto, Jota eligió un par de lentes de sol rectangulares en tono marrón, un accesorio esencial en cualquier look de playa.

Fiel a su estilo desenfadado, la influencer posó con el cabello suelto, dejando que el viento marino lo moviera libremente.

Mensaje

Junto a las postales incluyó una profunda reflexión. “Este viaje me enseñó que hay muchos viajes distintos esperándote en cada lugar nuevo que pisás. Y que sólo vas a hacer uno, el tuyo, que depende de tu compañía, tus gustos, tu bolsillo, los consejos que recibas, tu humor, y hasta de un poco de suerte. Incluso los lugares más pequeños tienen recovecos que yo me perdí, pero vos no. Y la suma de pequeñas decisiones que vamos tomando hacen EL VIAJE”, escribió Jota.

Reflexiones y anécdotas de viaje

En su mensaje, Nati también tocó un tema que generó debate en sus redes sociales.

Mencionó una discusión reciente sobre la tendencia de aconsejar a quienes visitan lugares ya conocidos por otros.

“El otro día dije, y me put… bastante en Twitter para variar, que hay algo pedante en aconsejar a quien está en un lugar al que ya fuimos. Obvio que hay primero una intención expresa de compartir una buena experiencia o evitarle al otro una mala; pero es que es tan bella la sensación de mochila de aventuras y conocimiento adquirido que da el conocer lugares nuevos”, reflexionó.

Un percance divertido en el mar

Durante su paseo en yate, el grupo de amigas, que incluye a la presentadora Lelu Mendiguren, vivió un momento inesperado debido al fuerte oleaje. El percance, captado en video y publicado en Instagram por Mendiguren, muestra a Nati Jota tratando de mantenerse en pie mientras la embarcación es sacudida por las olas. “Nos agarró un oleaje fuerte. El capitán puso la canción de Titanic. Natuti colisionó”, escribió Mendiguren en sus historias, documentando el divertido incidente.

Nati Jota también compartió el video en su propio feed, añadiendo su toque personal al relato. “Se empezó a picar el mar y antes de que me quede tiesa esperando a que se me vayan las ganas de vomitar y el miedo a que se diera vuelta (?), al muchacho del bote le pintó gracioso y puso Titanic. Se ve que a mí me pintó más graciosa y quise imitar la pose clásica de dicha peli; a la que no le dio gracia fue a la chica a la que me le caí encima”, bromeó la conductora de Sería Increíble.