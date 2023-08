Nati Jota quiso instalar un debate sobre el sexo entre hermanos y estallaron las redes: «Es cultural»

Nati Jota es una periodista e influencer que se muestra súper descontracturada a la hora de hablar de casi todo. Pero en las últimas horas se volvió en trending topic en Twitter por sus polémicos dichos sobre el sexo entre hermanos. «A mi me gustaría que el debate sea culear con hermanos» dijo al aire de su programa Sería increíble, que se emite por el canal streaming Olga. Leti Siciliani, su compañera de piso le dijo «vos no tenes hermanos varones» y ella respondió «claro, capaz que por eso lo digo más livianita de ropa». «Obviamente me resulta raro y me parece turbio, pero acá va a la parte: es cultural que no te puedas culear a tu hermano» manifestó tras ser consultada por Eial Moldavsky sobre por qué quería instalar ese debate. En el momento se notó cierta incomodidad entre sus compañeros y en cuestión de minutos, la postura de la influencer fue cuestionada en las redes sociales.