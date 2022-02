Nati Jota debutó en 100 argentinos dicen y una participante le regaló ropa interior

La conductora reemplazó a Darío Barassi al frente de la conducción y una participante la agasajó con un regalo que la avergonzó.

Nati Jota debutó en la conducción de 100 argentinos dicen y una participante le regaló un conjunto de ropa interior.

“Veo una caja ahí”, advirtió la conductora.

“Una caja para vos”, le respondió Ayelén, una de las participantes.

“Ay, no puedo creer que alguien me trajo un regalo a mí”, lanzó Nati sorprendida.

Te lo merecés por ser la primera vez, es de nuestro emprendimiento familiar”, le dijo la participante.

“Mirá, ningún novio me regala nada para el Día de los Enamorados. Chicos, ¿me lo tengo que poner en vivo, para esto me trajeron?”, comentó la conductora entre risas.

“Ay, me da vergüencita, se transparenta todo, ¿qué decirte? No, es muy lindo, me encanta. Chicos, ¿puedo usar una tanga en vivo?”, agregó Nati con humor.

“Yo bailando con una tanga en la mano, a tres minutos de empezar el programa. Escuchame, ¿si estaba Barassi qué le traías?”, indagó Nati.

“Y, le traía una bombacha que le vaya a él”, respondió la participante con humor.

“Che, y esto me re cabe, esto es como una bata de seda. ¿No soy muy sexy no? Me parece”, lanzó Nati, mientras se probaba la bata y ensayaba un baile sensual.

“Che, gracias, me encantó”, agradeció.

“Para vos, que lo disfrutes”, le dijo la participante.

“No sé con quién, me sacaré muchas selfies y arrobaré a la marca”, cerró con humor la conductora.

FUENTE: EL TRECE