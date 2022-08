Nathy Peluso confesó que se “siente española” y causó polémica en las redes sociales: “Tengo solo acento argentino”

Sin dudas Nathy Peluso es una de las cantantes más exitosas del último tiempo en la Argentina. Con una no muy larga trayectoria pero cargada de hits, la misma se ha configurado como toda una estrella musical.

Es en este sentido que, la carrera de Nathy traspasa las fronteras y es amada por millones en Latinoamérica e, inclusive, Europa, especialmente en España donde la misma se ha enfocado en desarrollarse como artista.

Nathy Peluso en Coachella 2022. Foto: AF P

De esta forma, la cantante fue invitada por la revista “Vogue” a realizar una entrevista para confesar sus deseos, temores y recordar anécdotas de su vida; pero Nathy decidió ir más allá de ello y terminó por generar polémica a raiz de su confesión de sentirse más española que argentina.

Nathy Peluso confesó que se “siente española” y causó polémica en las redes sociales. Foto: Vogue

“Me siento española. Me doy cuenta que es así cuando estoy afuera y quiero volver. Cuando regreso y lo que más me apetece es comerme un pincho de tortilla. Tengo acento argentino, pero el resto, los códigos sociales, el humor, la cultura en general, los programas de televisión, los personajes públicos, las referencias… todo en español” confesaba la cantante generando polémica.

CUÁL FUE LA RESPUESTA DE NATHY PELUSO A LAS CRÍTICAS POR DECIR QUE SE SIENTE ESPAÑOLA

Luego de convertirse en tendencia en Twitter por señalar que se sentía española y no argentina, Nathy hizo un posteo en su cuenta de Twitter, donde publicó una foto de una pastafrola.

Nathy Peluso respondió a las críticas por decir que «se siente española». Foto: Twitter

“Leyendo cómo me critican mientras me como una pastafrola que me hizo mi vieja. El mundo es un cuadro”; escribió en la red social del pajarito.

CUÁLES FUERON LAS CRÍTICAS QUE RECIBIÓ NATHY PELUSO EN TWITTER

Nathy Peluso confesó que se “siente española” y causó polémica en las redes sociales. Foto: Captura de pantalla

