Natalie Weber y una imagen que acaloró la web

Al igual que muchos argentinos, Natalie Weber y su familia armaron las valijas y partieron rumbo a los Estados Unidos. La famosa lleva más de 670 mil seguidores en Instagram y en las últimas horas los enamoró con una bella postal desde las playas de Miami.

En esta oportunidad, la pareja de Mauro Zárate subió a su perfil una fotografía donde se la puede ver de costado frente a un espejo y con un traje veraniego de dos partes que realza su figura. “Ah, bueno”, “Diosa”, “El verdadero quien pudiera”, “Sos hermosa”, fueron algunos de los halagos que recibió por parte de los internautas.

Natalie Weber y Mauro Zárate están juntos desde hace aproximadamente 10 años y tienen dos hijos en común.

Cambios en su carrera profesional

Durante un tiempo, Natalie Weber formó parte del staff de “Pampita Online” (Net TV), el ciclo conducido por Carolina Ardohain, y recientemente reveló los motivos de su renuncia. En diálogo con Fernanda Iglesias para “Esto no es Hollywood” detalló: “Se le cumplía un ciclo en el club (a Mauro Zárate) y yo tenía trámites y cosas para hacer. Y después tal vez no iba a poder volver. Si por casualidad los planetas se alineaban y Mauro se quedaba, iba a avisar e iba a retomar porque era lo que había acordado con la producción, pero ahora no. Primero está mi familia”.

Cabe recordar que Mauro formaba parte del plantel de Boca Juniors y ahora analiza la posibilidad de jugar en algún equipo del exterior. “Estos tres años que estuvimos acá (en Argentina) fueron como irreales porque desde que estoy con él siempre fui de irme de una ciudad a otra, estaba acostumbrada a la vida nómade. Lo veo como una experiencia de vida, es algo lindo; lugares nuevos que se conocen. Aunque con hijos es más complicado, pero el día de mañana es una experiencia que quedará como una anécdota linda”, agregó.

En esa misma charla, Natalie reveló que le gustaría vivir en España o en los Estados Unidos y contó que con su pareja siempre dijeron que el día que él se retirara de Boca se irían de Argentina. “Cuando volvimos al país, pensamos que quizá cambiábamos de opinión, pero no es lo que sucedió. Nunca estuvo en nuestros planes instalarnos acá. No sé si ahora se va a dar de ir a esos lugares, no está confirmado, pero Miami me encanta”, cerró.