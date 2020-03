Natalie Weber filosa con las críticas en el chat de “mamis” del cole: “ensuciar es gratis”

Durante las últimas horas, trascendió una fuerte crítica contra Natalie Weber. En un presunto chat de mamás del colegio donde acuden los hijos de la modelo, se cuestionó que ella estacionaba durante cuarenta minutos en doble fila y en la puerta de la escuela. Por tal motivo, el descargo no tardó en aparecer.

Durante una videollamada con Moria Casán en “Incorrectas”, Natalie Weber explicó que integra “dos chats de ‘mamis’ porque tengo dos nenes y van a diferentes cursos. La nena que es más grande de 8 y el nene de 4”. Sin embargo, “en ningún chat nadie me dijo nada, jamás estacioné mal y menos 40 minutos”, resaltó.

Además, la panelista de Moria Casán aseguró que ella no podría estacionar de esa manera dado que “a la tarde no voy nunca al colegio porque estoy laburando. O va Mauro (Zárate) o mamá”. Dado que el rumor había trascendido a partir de un chat, la modelo indicó que “no estoy todo el tiempo poniendo en el chat de ‘mamis’ ‘si’ o ‘no’, porque hay veces que hay cosas que no me incumben”.

Por tal motivo, aseguró que si bien ella no vio ningún comentario al respecto en el chat de las mamás del colegio, tampoco se lo dijeron por privado. “Nadie escribió nada en el chat. Me gustaría que el supuesto periodista que lo dijo en ‘Confrontados’ muestre pruebas, porque ensuciar es gratis”, cuestionó Natalie Weber.

Finalmente, en diálogo con Moria Casán planteó que “uno puede dejar el auto en doble fila si son dos minutos, pero 40 me parece una falta de respeto. Voy (al colegio) y si conozco a alguien saludo, no voy por todos lados diciendo ‘hola, ¿qué hacés?’”, concluyó.