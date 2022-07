Natalia Oreiro se prepara para conducir el nuevo reality de Telefé

¿Quién es la máscara? Es el nuevo big show que prepara Telefé para su futura grilla y contará con la conducción de Natalia Oreiro y la participación de 24 personalidades del espectáculos, quienes cantarán completamente disfrazados. The Masked Singer es un reality de formato internacional que arrasó en más de 40 países y próximamente llegará a la pantalla de Telefé. En las últimas horas, el canal comenzó con la promoción y anticipó el regreso a la televisión de la actriz uruguaya, quien actuará de moderadora entre los participantes y el jurado. «Proteger su identidad será lo único que importe. 24 famosos competirán con sus voces, cuidando el secreto mejor guardado de la televisión. Muy pronto ¿Quién es la máscara?», adelantó el canal en los avances pero aún no se confirmó la fecha de estreno. El desafío que tendrá cada artista es tratar de no ser descubierto para continuar en el certamen. Cabe destacar, que el canal está liderando la franja nocturna con sus realities, esta semana arrancaron las «Batallas» en La Voz Argentina y también se espera el regreso de Gran Hermano para el mes de septiembre. Por su parte, Natalia Oreiro está palpitando el estreno de «Santa Evita», la miniserie que realizó para Star Plus y que estará disponible en la plataforma a partir del próximo martes 26 de julio.