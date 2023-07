Natalia Oreiro presentó su último film, con la incondicional compañía de Ricardo Mollo

Muchas celebrities asistieron al Hoyts Dot, donde se realizó el preestreno para invitados de la película protagonizada por la actriz uruguaya y dirigida por el actor local Fernán Mirás. Además de todos los famosos que la acompañaron, contó con el incondicional apoyo de Ricardo Mollo, quien siempre está a su lado en cada proyecto que ella emprende. Natalia se lució en la alfombra roja de la avant premiere de la película que la actriz protagoniza y que podrá verse en los cines a partir del jueves 6 de julio. También asistieron los integrantes del elenco del film: Paola Barrientos, Ariel Staltari, Alberto Ajaka, Diego Velázquez y Violeta Urtizberea. La diosa rioplatense deslumbró a todos los presentes con un provocativo look que acaparó miradas y flashes por parte de los fotógrafos. El vestuario elegido por la artista consistió en un conjunto rojo compuesto por un palazo y un saco totalmente abierto, acompañado de zapatos de taco alto en el mismo tono. El detalle de su outfit fue que no llevó corpiño y cubrió sus pechos con unos parches de látex en forma de corazón. Además, completó su look con una mini cartera roja y brillante también con forma de corazón, al igual que su anillo, de color plateado.