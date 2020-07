Natalia Barulich, la ex de Maluma, así calentó las redes

Natalia Barulich no ha parado de ser tendencia en las redes sociales desde que confesó cómo había sido su relación con el reguetonero Maluma, con quien terminó en octubre pasado tras dos años de relación.

“Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste, extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica, sabría que en realidad no extrañaba la relación, extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía”, afirmó la modelo.

Sin embargo, en esta ocasión la modelo llamó la atención de los internautas al compartir una imagen semidesnuda, algo con los cual dejó muy poco a la imaginación pero sí sus glúteos tonificado al descubierto.