Narcotráfico en el distrito: “Sé que hay investigaciones en curso y que se está trabajando”.

(Por Ciudad Noticias): El presidente de la mesa foral Carlos Martínez, fue consultado sobre la gran cantidad de drogas que hay en el distrito y que si bien la venta y el consumo se ve cómo crece día a día, no hay avance en materia de seguridad. Al respecto, la máxima autoridad foral aseguró que “hay investigaciones en curso y que se está trabajando”.

“Sé que hay investigaciones en curso y que se está trabajando, pero como eso lo maneja la justicia yo no puedo y aunque tuviera los datos no los podría brindar. Sé que están trabajando, no sé a qué nivel, no sé si han logrado ser certeros pero por lo que yo he indagado están trabajando. A veces esas investigaciones llevan demasiado tiempo, a veces van muy lentas, a veces hay resultados, a veces no tanto”, expresó en LA ZERO.