Nai Awada compartió una cena con Martín Baclini y dejó sin palabras a Cinthia Fernández: “Me dijo que no diga nada, pero bueno”

Invitada a “Los ángeles de la mañana”, la actriz reveló detalles de una cena que compartió con el empresario y su nueva novia y dejó muda a Cinthia Fernández

A pesar de su enorme dolor, Cinthia Fernández reveló hace ya varias semanas que su relación con Martín Baclini terminó. En los últimos días, desafortunadamente para ella, el empresario dio a conocer su reciente noviazgo con Agustina Agazzani.

El viernes por la mañana, Nai Awada fue invitada a “Los ángeles de la mañana” donde (¿si querer?) reveló que había cenado el día anterior con Martín Baclini y su nueva novia en un importante restaurante de Capital Federal.

Agustina Agazzani, por su parte, compartió imágenes a través de las redes sociales de la cena pero en ningún momento mostró a su nuevo novio. Sin embargo, Nai Awada terminó de confirmar lo que todos sospechaban.

“Estuve cenando con el ex de Cinthia. Yo con mi novio y… No sé si lo podía contar, pero ya está”, disparó la actriz, ante la mirada atenta de Cinthia Fernández, y agregó: “Baclini me dijo que no diga nada, pero bueno”.

Nai Awada explicó que su novio y Martín Baclini se conoce por el trabajo. “Él estaba con su gente y yo con mi gente. Él estaba con la chica (Agazzani) y un amigo en común”, agregó.

“Si no querés que te vean, no vayas a un evento como este. Es obvio que quieren que lo vean”, disparó Nai Awada quien luego se refirió directamente a Cinthia Fernández para decirle que ella quería que se reconcilien.

“Tengo la esperanza de que vuelvan. Me encanta Martín. Yo no creo que Martín la haya soltado a ella”, confesó la actriz aunque Ángel De Brito señaló que era un tema cerrado para su panelista.