Nadia Palik, una hermosa e imponente morocha que le encantan los lugares exóticos.

Hoy, ésta morocha que se las trae, es la “Chica de la Semana” de Ciudadnoticias.com.

En ésta oportunidad, no encontramos con Nadia Palik, una morocha muy llamativa, de curvas imponente y que lleva consigo 100-56-95 de medidas.

¿Cómo haces para mantener ese lomazo? ¿Seguís alguna dieta?

-Considero que tengo un cuerpo bastante normal , no soy ni súper flaca ni gorda. No hago ninguna dieta, cómo de todo, tampoco hago un entrenamiento específico. Camino un montón, calculo que eso ayuda a mantenerme.

¿De qué signo sos? ¿Te sentís identificada?

-Soy de Virgo y me siento muy identificada con las características del signo. Sobre todo porque soy súper detallista, perfeccionista y muy ordenada

¿Cómo conseguiste la fidelidad de tus seguidores?

-La realidad es que nunca le di mucha importancia a las redes sociales. Mis cuentas eran todas privadas y no aceptaba a cualquiera, no me gustaba el hecho de que todo el mundo vea mis fotos o sepa de mí, me considero muy perfil bajo y no me gusta exponerme tanto, pero últimamente es inevitable, recibo miles de solicitudes por todos lados y pensé en hacerlas públicas.

¿De qué zona sos? ¿Te gusta vivir ahí?

-Vivo en Capital federal, me encanta la ciudad, amo Buenos Aires.

¿Si tuvieras que elegir un país para irte a vivir a donde te irías?

-Creo que elegiría Nueva York porque es una ciudad cosmopolita y me encanta la onda. Sino también Australia, hace poco estuve y me sorprendió lo bien que vive la gente allá, se respira paz y felicidad por todos lados y todo funciona a la perfección.

¿Qué es lo que más te gusta hacer en tus tiempos libres?

-Me gusta salir a pasear, ir a lugares lindos, llamativos y exóticos. Me gusta mucho salir a caminar, amo el café de especialidad y una de las cosas que me encanta es salir e ir probando café de todas las cafeterías que voy viendo para elegir el mejor. También me gusta mucho dedicar mis tiempos libres a relajarme, ir a la pile o al Spa. Otra cosa que me encanta es bailar.

¿Cuáles son tus medidas? ¿Estas conforme con ellas?

-Mis medidas aproximadas son 100, 56, 95. Estoy conforme aunque siempre se podría mejorar.

¿Cuál es tu postre favorito?

-Volcán de chocolate. Amo ese postre, siempre que voy a cenar pido eso. Soy capaz de no cenar y solo comer postre jaja.

A la hora de vestirte… ¿Pensas tus outfits el día anterior a usarlo? ¿O sos más espontanea?

-Si tengo que ir a algún lado en particular lo pienso y lo armo. En cambio en el día a día soy más espontánea, me pongo lo que me dan ganas en el momento.

¿Cuál fue la primera marca que te contacto?

Desde muy chica empecé a trabajar para marcas. Una de las primeras cosas que hice fue una producción de fotos para una revista.

¿Alguna vez pensaste que ibas a tener tantos seguidores en Instagram?

-No considero tener tantos teniendo en cuenta que mis redes las tengo privadas y no aceptaba a todos. Pero con todas las solicitudes que me llegan, pienso: para que me quieren seguir?! Jaja.

¿Qué consejo le darías a tu vos de hace 5 años atrás?

-Le aconsejaría que siga haciendo lo que le gusta y lo que le dicta su corazón sin importar lo que digan o piensen los demás.