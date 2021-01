Nada la frena: Catherine Fulop volvió a cautivar a todos en traje de baño

La bella artista publicó una fotografía en las redes sociales que se llevó todas las miradas de sus millones de fanáticos de todo el mundo.

La actriz y conductora venezolana de 55 años, Catherine Fulop, continúa deslumbrando y cautivando a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram con cada uno de sus posteos. La artista latina posee una de las figuras físicas más codiciadas y envidiadas del medio. La modelo no duda en enseñar su cuerpo en las plataformas virtuales.

En las últimas horas, Catherine publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que se llevó todas las miradas de sus millones de seguidores alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la oriunda de Caracas con una gran sonrisa en su rostro, lentes de sol y un traje de baño negro disfrutando de un día en la playa.

«Siento que he recorrido un largo camino y seguramente me queda mucho por recorrer. Lo que tengo seguro es que hoy estoy plena por todo lo que he logrado y si, aun tengo anhelos pero disfrute tanto del camino recorrido, que estoy feliz, positiva , suficiente, amada, fuerte, bendecida y hermosa… jajajaa!!!! Les deseo el mejor viernes mis amores!!! Se les quiere ♥️🦋 #swimwear #trikini by @marea.oficial Gracias a mi fotografa favorita de la vida!!! Te amo 😍 @kattycphotos por estas hermosas postales!” fue el extenso y promocional texto que eligió Fulop para acompañar su veraniega instantánea.