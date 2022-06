Nada irregular: Daniel Rafecas archivó la causa por el gasoducto

Luego de hacerse de toda la documentación, tomar declaraciones y escuchar a expertos tanto en extracción como en transporte de gas, el juez concluyó que no existen pruebas para proseguir con la investigación y que el proceso licitatorio se viene realizando «conforme a las normas».

A la hora de archivar la causa, Rafecas también tuvo en cuenta «la urgencia de la puesta en funcionamiento» de dicha obra, y que «todos los señalamientos han sido descartados por no ser ciertos».

«La Justicia Federal no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas, a partir de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal», argumentó el letrado en su escrito.

El juez realizó en tiempo récord todas las audiencias para determinar si existió o no un direccionamiento de la licitación hacia la empresa Techint.

Antes de que se cumpliera una semana desde que el presidente Alberto Fernández le pidiera la renuncia a Matías Kulfas, el exministro de Desarrollo Productivo debió presentarse en los Tribunales de Comodoro Py para explicar por qué había dicho lo que dijo acerca de los pormenores para la construcción del gasoducto. En su testimonial negó tener conocimiento de algún acto de corrupción y justificó sus declaraciones como parte de una interna política.

Este lunes declaró Antonio Pronsato, extitular de la Unidad Ejecutora de Enarsa a cargo del proyecto del Gasoducto, quien había renunciado en disconformidad con los retrasos de la obra. El ingeniero argumentó que «durante dos meses tomamos muchas decisiones y le ganamos mucho tiempo a la obra, estaban las cuestiones alineadas, pero en un momento se empezaron a desalinear las cosas y no tomábamos las decisiones (…) Cuando uno no toma las decisiones hace que se vaya enrareciendo la maquinaria. Son decisiones que no se van tomando y se acumulan. Esa fue la única explicación por la que presenté la renuncia».

¿QUÉ HABÍA DICHO KULFAS EN SU CARTA DE RENUNCIA?

El ex ministro de Producción de la Nación oficializó su renuncia el pasado 6 de junio a través de un documento en el que enumeró logros, realizó críticas y apuntó a la vicepresidenta.

Entre los desafíos que enfrenta el país, según Kulfas, se encontraba «generar un marco normativo y desplegar estrategias para el desarrollo de Vaca Muerta (…) Una vez más, los avances fueron lentos, signados por un internismo exasperante dentro del propio equipo de la Secretaría de Energía».

En esta línea, el hombre de Alberto Fernández insistió en que la licitación de la compra de caños para la obra en el sur la realizaron funcionarios que responden a Cristina Fernández de Kirchner. «Ratifico lo dicho el viernes al finalizar el acto aniversario por los 100 años de YPF en Tecnopolis: si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta. Fueron declaraciones que realicé en ON, y que quedaran registradas por la radio AM 750 y formuladas ante varios periodistas allí presentes. Huelga adicionar la injusta acusación que la Sra. Vicepresidenta le formulara al señalarle que usted tiene que “utilizar la lapicera” para forzar un mayor contenido nacional cuando dichas decisiones fueran adoptadas por IEASA».

FUENTE: LA TECLA