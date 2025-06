Nació Arturo, el hijo de Jimena Barón y Matías Palleiro

Finalmente, nació el hijo de Jimena Barón y Matías Palleiro. La actriz sorprendió a todos los internautas por la elección del nombre de su pequeño, ya que decidió llamarlo Arturo.

Si bien muchos internautas expresaron su felicidad, algunos como era de esperarse manifestaron que la elección del nombre no era el adecuado para un bebé tan pequeño.

“Linda noticia, pero el nombre no me gusta”, “Qué manía la de poner nombres de generaciones pasadas”, “Pobre pibe”, “Con razón no quería decir el nombre”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

La llegada de Arturo representa un nuevo capítulo en la vida familiar de la cantante, que vive este momento con alegría y emoción. Hace unos días, Jimena le había escrito una carta a su bebé en redes sociales, en el marco de la espera del nacimiento.

“Hoy se cumple nuestra famosa fecha ’a término’. A tu hermano Momo tuve que escribirle una carta para despedirme de la panza y avisarle que podía nacer cuando quisiera, que yo estaba esperándolo”, expresó.

“Hago lo mismo con vos hijo de mi corazón, por las dudas que pienses que no quiero que nazcas, ya que te disfruté tanto pero tanto adentro de mí. Quiero que sepas que tenerte en mi panza me hizo sentir la mujer más amada, fuerte y poderosa del planeta tierra», sumó sincera.