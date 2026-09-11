Nace “Unidos por Puan”: vecinos del distrito presentan su carta orgánica y lanzan un nuevo espacio político

PUAN — Con la firme convicción de modificar el rumbo actual y aportar nuevas respuestas a las demandas de la comunidad, quedó formalmente constituida la Agrupación Vecinal “Unidos por Puan” (UVP). Impulsado por un sector de ciudadanos locales, el espacio dio a conocer los lineamientos de su Carta Orgánica Fundacional, el documento que regirá su vida institucional y su proyección de cara al futuro del distrito.

Desde el sector sostienen que la recuperación del crecimiento económico, la creación de oportunidades laborales y el desarrollo integral del partido no pueden quedar reducidos a la tarea de unos pocos, sino que representan un desafío colectivo que exige la participación activa de toda la comunidad. Bajo la premisa de que «juntos se puede cambiar el rumbo», la agrupación busca consolidarse como una alternativa de cercanía para los vecinos.

Los ejes de la organización

De acuerdo con el articulado inicial de su Carta Orgánica, la estructura de UVP se define a partir de las siguientes pautas:

Pertenencia e integración: El espacio está abierto a todos los ciudadanos y extranjeros domiciliados en el Partido de Puan que compartan los propósitos orientadores de la acción política y decidan sumarse formalmente como afiliados.

Lineamientos y alianzas: La acción municipal se guiará por una declaración de principios específica, la cual contempla la herramienta jurídica de establecer alianzas transitorias para la participación en comicios electorales de orden provincial y municipal, conforme al marco legal aplicable.

Con este paso institucional, el vecinalismo puanense suma una nueva propuesta organizativa que busca canalizar las inquietudes de los habitantes y debatir los temas centrales de la agenda pública local.