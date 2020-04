¿Nace una nueva diosa del mundo Fitness? La representante de futbolistas Tamara Álves, así cuida su brillante figura.

Tamara Álaves ha comenzado a tomar un rol muy importante en las redes sociales debido a que comparte sus intensos entrenamientos.

Es por eso que muchas/os de sus seguidores, les piden tips para lograr un cuerpo similar.

Claro que desde que conocemos a Tamara Álves, siempre contó con unas curvas soñadas, pero luego de haberse convertido en madre, se puso más hermosa todavía.

Tamara además, se convirtió en una importante representante de futbolistas y como todos nos encontramos en periodo de aislamiento por el COVID-19, aprovecha para entrenar duro.

Ante el video publicado por ésta hermosura, el periodista de Qué hay!, volvió a meterse en la columna de su compañera Rocío Llops, y dijo:

“Sé que no es mi momento, me tienen por serio, cosa que lo soy, pero bueno, la cuarentena nos hace reflexionar. Y aquellos que escuchan, y que criticaron lo del gobierno que le propuso a la ciudadanía que tenga sexo virtual para evitar contagios, pues le digo, es mi primera vez que estaré de acuerdo con los (K). Yo a Tamara Álves la miraba cuando hacía de (Chiribin) junto a Evangelina Anderson, y les digo que esperaba ese programa porque las dos, pero más que nada Tamara, me dio unas cuantas alegrías.

No fue sexo virtual, pero, la miraba vestida tan sexi que era imposible no llegar a la masturbación. Digámoslo con toda las letras porque después la gente se espanta y es normal muchachos…Aguante (Chiribin) que cada día está más hermosa. No soy de fijarme en las lolas, pero ella, me descolocó”, cerró el periodista ya que su compañera Rocío, habló de que nacía una nueva diosa del fitness argentino.

¿Qué dirá Tamara?