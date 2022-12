“Muy chiquito”, el íntimo detalle que Daniela ventiló de Thiago provocó un tsunami en Gran Hermano

Daniela y Thiago exponen toda su intimidad dentro de la casa de Gran Hermano.

Ellos saben muy bien a lo que se exponen dentro de la casa de Gran Hermano, pero eso no quita que Thiago y Daniela hablen públicamente de las cosas que les molesta del otro en esta “relación” que decidieron empezar.

El joven se juntó con sus compañeros de hogar y les confesó que comentario hace Daniela que lo hace sentir mal e inseguro. Luego confesó que él nunca tuvo ningún comentario desafortunado para con ella.

“‘Muy chiquito este”, dijo. ¿Qué tiene que andar diciendo esas boludeces? Si yo no digo cosas de ellas, ni nada de eso. Me molesta que siempre esté tirándome para atrás, que esté diciendo que no aguanto”, comenzó diciendo el participante de Gran Hermano ante la atenta mirada de Nacho y Maxi.

“¿Te dijo como que andás cortina?”, le consultó Maxi. A lo que Thiago respondió: “Sí. Y siempre que estamos ahí, disfrutando, no le molesta”.

Para tratar de consolar al participante de Gran Hermano, Maxi intentó hablar de una experiencia propia: “A mí me dijeron que tenía un maní, boludo, y vos te quejás”.

El clip del momento rápidamente se hizo viral y los comentarios al respecto no tardaron en llegar: “Por lo menos te lo dice en la cara rey”, “Fíjense la diferencia entre maxi escuchando y nacho escuchando jaja como se nota que a nachito lo pone incómodo escuchar lo que thiago hace con daniela sexualmente”.

Recientemente Thiago habló del comportamiento de su pareja dentro de la casa de Gran Hermano y sus palabras no fueron las mejores: “Siempre encuentra motivos para ponerse mal y llorar. A veces me cansa”.

“Tengo ganas de decirle que terminemos. Pero no sé porque la seguiría viendo todos los días”, continuó el joven. “Siento que me presiona mucho”, confesó uno de los candidatos a ganar el reality.