Música, amigos y amaneceres, así son los días de Romina Malaspina en Punta de Este

A través de su cuenta de Instagram, los fans de Romina Malaspina pudieron conocer los atractivos turísticos y gastronómicos, de dicha ciudad. Asimismo, ellos pudieron deslumbrarse con la belleza de la joven.

Paseos nocturnos, cenas, fiestas en la playa, comidas saludables, postres deliciosos, fueron algunas de las secuencias que quedaron reflejadas en dicha red social. Las imágenes recibieron gran cantidad de interacciones.

“Sunset Vibes” (Vibraciones del atardecer), fue el tituló que eligió Romina Malaspina para su posteo. La modelo fue centro de todos los elogios de los cibernautas, quienes quedaron perplejos ante las postales.

“Lo linda que sos”, “Pronto estaré ahí, punta del este see you son”, “La piba más hermosa que he visto”, “Cosita preciosa romí”, fueron algunos de los comentarios que recibió la expresentadora de Canal 26. Sin dudas, la exparticipante de Gran Hermano, está pasándola genial en tierras orientales.

Con un look Total White, Romina Malaspina mostró su faceta de DJ en Punta del Este

Recientemente, la joven subió un reel como adelanto de su nuevo set. En el video se la ve detrás de las consolas de sonido, vestida con un look total White, formado por un pantalón amplio y minitop.

Este outfit, Romina Malaspina lo complementó con un piluso celeste, para hacer un contraste de color. “Ya está disponible mi nuevo set de Deep House en YouTube. Cuéntenme: ¿cuál track les gustó más?”, escribió en Instagram.