Santiago Luna, el personaje que fue encarnado por Benjamín Vicuña, en “El primero de nosotros”, murió como consecuencia de su tumor cerebral, el cáncer contra el que luchó tras enterarse de la noticia, como punto de partida de la ficción, y luego de ser operado, continuó con su tratamiento, pero no logró vencerlo. Mientras se encontraba solo en su casa, falleció y la desgarradora escena de Luciano Castro conmovió a los televidentes.

El hashtag “Murió Santi” fue tendencia en Twitter y los usuario se volcaron a la red social para expresar su dolor y hablar del conmovedor instante. Uno a uno, comenzaron a hablar de la desgarradora escena final, del momento en el que Nico, el personaje de Luciano Castro, encuentra a Santi sin vida.

“La escena mas desgarradora que vi en años. Tremendo Luciano Castro y Vicuña”; “Para que Luciano Castro me conmueva quiere decir que lo hicieron excelente, ya está”; “Así estoy después de ver la escena de Luciano Castro con Vicuña”; “‘Ya está flaco, ya está’, el gigante que se hace pequeño. Nunca imaginé que Luciano Castro y Benja Vicuña me iban a hacer llorar un jueves por la noche”; “La escena de Luciano Castro con vicuña me hizo mierda, estoy destruida”; La escena de Damián De Santo me rompió el alma, tan real. Y la de Luciano Castro terminó de destruirme. La música un 10 de 10 durante toda la novela. Aguante la ficción carajo!!!”, fue lo que se pudo leer entre muchos otros.

“Murió Santi”: la desgarradora escena de Luciano Castro de la que todos hablan en el final de El primero de Nosotros

Aquellos fueron solo algunos de los comentarios que estuvieron lamentando la desgarradora escena de esos amigos íntimos del personaje de Benjamín Vicuña en “El primero de nosotros”, la ficción argentina que se grabó durante la pandemia y que tocó un tema conmovedor para muchos, justo después del triste fallecimiento del periodista Gerardo Rozín, que se despidió en la misma pantalla, en su lucha contra el cáncer cerebral terminal.