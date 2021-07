Murió Marta Fort, la mamá de Ricardo Fort, a los 86 años

La mamá de Ricardo Fort, Marta Fort, murió este lunes a los 86 años tras sufrir una arritmia. Estaba internada desde hacía más de dos años en rehabilitación tras sufrir un ACV.

Desde la muerte de su hijo, en 2013, Marta Fort se dedicó a cumplir con algunos de los compromisos de la fábrica de chocolates familiar.

Sin embargo, a principios de 2019 sufrió una trombosis pulmonar y luego le detectaron un coágulo de sangre. Desde entonces, estaba internada en el centro de rehabilitación Basilea, en el barrio de Montserrat, Ciudad de Buenos Aires.

Falleció Marta Fort a los 86 años.Web

La carrera como cantante de Marta Campa

Marta Campa, más conocida como Marta Fort por el apellido de su esposo, se destacó en su juventud como cantante lírica. Sin embargo, abandonó su carrera cuando se casó con Carlos Fort, heredero de la fábrica de chocolates.

Pero su amor por la música jamás se fue. “Nunca me gustó estar sometida. Actualmente si voy a un lugar y me dicen “Marta, cantá”, sí, canto, pero nadie me está contratando. Aparezco y canto porque me gusta”, dijo hace algunos años en diálogo con revista Magazine.

Ricardo Fort tuvo un gran gusto por la música y, sobre todo, por los escenarios y las cámaras, que muchos dicen que heredó de su madre.