Murió Carlos Babington, una gloria de Huracán y emblema del fútbol argentino

El fútbol argentino está de luto por la muerte de Carlos Alberto Babington. El histórico exfutbolista, entrenador y expresidente de Huracán falleció este miércoles a los 77 años.

Babington fue una de las piezas fundamentales del equipo que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973, bajo la conducción de César Luis Menotti, en una de las etapas más recordadas de la historia del fútbol argentino.

Apodado “El Inglés” o “El Gringo”, se destacó como mediocampista ofensivo por su calidad técnica y su capacidad para generar juego. En aquel plantel compartió protagonismo con figuras como René Houseman, Miguel Brindisi y Omar Larrosa.

Su trayectoria como futbolista y el paso por la Selección argentina

Babington debutó en Primera con Huracán en 1969. Después de su primera etapa en el club, continuó su carrera en Alemania, donde jugó para el Wattenscheid. En 1978 regresó al Globo y permaneció allí hasta 1982. Luego pasó por Tampa Bay Rowdies, de Estados Unidos, y Junior de Barranquilla, de Colombia, equipo en el que se retiró como futbolista profesional en 1983.

También vistió la camiseta de la Selección argentina y formó parte del plantel que disputó el Mundial de Alemania 1974. En aquella competencia jugó cinco partidos y convirtió un gol.

La carrera como entrenador y su presidencia en Huracán

Tras finalizar su carrera como jugador, Babington continuó ligado al fútbol desde la dirección técnica. Condujo a distintos equipos, entre ellos Platense, Banfield, Racing, River y el propio Huracán.

En el Globo consiguió dos ascensos a Primera División: el primero en la temporada 1989-1990 y el segundo en la 1999-2000. También llevó a Banfield a la máxima categoría durante la temporada 1992-1993.

Su vínculo con Huracán se extendió al plano dirigencial. Entre 2006 y 2011 fue presidente de la institución, una etapa que posteriormente quedó atravesada por cuestionamientos y conflictos judiciales vinculados con la administración del club.