Muriega, una gran profesional que nunca se la creyó, crece día a día, y a la que nadie le regaló nada. ¡Una todoterreno!

Algunas estan tocadas por las barita mágica y la cosa se les hace mucho más simple que a otras que viene muy capacitadas, y con un talento como pocas. Los que conocemos a Cele Muriega, sabemos que comenzó desde muy abajo, que jamás renegó de sus inicios, y que cuando los tiene que recordar, lo hace.

Se muestra súper agradecida como pocas lo hacen, y cuando llega a los más alto, es porque lo hizo por su talento que en su caso, va muy bien acompañado de una mujer simple, hermosa, y con figura que todo hombre desearía tener cerca.

En dialogo con Ciudad Noticias, la morocha que si bien venia hermosa de delantera, ahora se la ve mucho más linda todavía, habló de todo.

Bueno Celeste, la verdad que ya sos una amiga de la casa. El otro día cuando pensaba en hacerte una nota decía…que gran momento está viviendo ésta estupenda mujer. Y digo estupenda, no porque esté hablando con vos, siempre de hecho por una cosa u otra estamos en contacto, pero sos una mujer que la remó y sos, talentosa, tenes esa gracia que DIOS de dio, un lomo que es para el infarto, una cara que enamora. ¿Quién no se casaría con vos?

*La verdad que soy súper agradecida en ese sentido. No es que estoy todo el tiempo diciéndole a la vida, gracias por lo que me das!, pero de vez en cuando está bueno hacer un retroceso, ver fotos de antes, o ver en que andabas cinco años antes, diez años antes, y ver la evolución no, que uno va teniendo. Y está bueno porque sirve también para valorar el ahora, el momento, pero sí, me encanta disfrutar siempre del momento sin detenerme tanto, ni en el pasado, no pensar en lo que va a venir porque eso es a veces lo que te atormenta y no te deja vivir el presente. Que en definitiva el presente es lo que me va a dar el día de mañana, un futuro mucho mejor.

En otro tramo de la entrevista, la hermosa conductora y bailarina Celeste Muriega, a quien se la ve cada día mejor, con esa figura espléndida y rostro perfecto, expresó:

*Yo de chiquita ya sabía que quería dedicarme al mundo artístico. Lo viví con mis viejos cuando eran jovencitos porque ellos también laburaban mucho artísticamente así que hacían adagio, viajaron por toda Europa y yo nací yendo a los camarines, acompañándolos a ellos, cuando trabajaban en circo y después se dedicaron más al gym, al mundo fit, y yo me fui para el otro lado, para el lado artístico.

“Siempre quise y supe que me iba a dedicar a esto y también yo siempre dije que para mí, la fama es una cosa, el conocimiento artístico es otra cosa, nunca estuve en busca de la fama, sino que en la del reconocimiento artístico”.

Yo te veo súper divertida. ¿Sos de esas mujeres que anima la joda cuando se juntan en una tarde de pileta, rio, o alguna otra cosa?

*Soy muy amiguera, muy familiera, muy noviera, así con esa intensidad…(Risas).

Cuando me junto con amigos/as, y sí, tengo como un poquito alma de líder. Me gusta dirigir la batuta, ser la primera en coordinar con el horario, día lugar y hacer que eso suceda porque a veces cuesta cuando somos un grupo poder lograr un día una fecha, pero como uno le pone todo el ímpetu, y fuerzas se logra…(Risas).

Me asombra la tan linda relación que hay dentro de Bien Argentino. Pero no de ahora, sino desde hace tiempo. Uno los mira, y parecen hermanos. Eso no se ve en ningún espectáculo. Que se me enojen, pero es así.

*Lo que pasa que es así, somos una familia. Imaginate que a (Marcelo Iripino), lo conozco hace diez años, él me dio la primera oportunidad de estar en teatro, donde me hizo cantar, actuar, bailar, todo con el grupo Zaping, que es un grupo también muy conocido en Mar del Plata, y él debutaba como primera figura.

“Hizo una audición y ahí mismo me eligió a mí. Y me dio un lugar hermoso, fue mi primer experiencia”, recalcó la hermosa morocha que deslumbra en las sierras cordobesa por su simpatía y su escultural figura.

Marcelo me dio la posibilidad de compartir medio con él, ser como su pareja de baile, súper generoso, y a prendí de esa escuela.

“Yo tomé eso y aprendí a crecer así. Hoy la vuelta de la vida nos volvió a cruzar con (Bien Argentino), y somos compañeros y la verdad siento que lo conozco de toda la vida.

Fue una de las primeras personas que confió en mi para hacer teatro y él mismo me decía…(Dentro de uno o dos años te voy a ver con las plumas, bajando las escaleras) y dicho y hecho”.

Celeste también contó cuales fueron sus primeros trabajos:

*Arranqué con un varieté, justamente con Marcelo Iripino, con el grupo Zaping, en una obra que se llamó, (Quien te quita lo bailado), bueno, hoy la vuelta de la vida nos volvió a cruzar, y estamos chochos.

Nos hicimos muy amigas de Adabel Guerrero también, compartimos camarín, charlamos mucho. La verdad es que somos amigas porque compartimos mucho tiempo dentro del teatro y fuera también y si no nos mantenemos en comunicación constante.

Fernando Bertona es como mi hermanito maldito, (Risas), el que me hace maldades, pero nos divertimos mucho también.

Bueno, Ángel Carabajal, que para mí prácticamente es un hermano ya. Tenemos mucha confianza y la verdad es que, es un placer trabajar con gente así. Al igual que Meli, la mujer y los nenes y todo. Yo ya siento que son todos familia.

¿Consideras que seguís manteniendo el perfil de siempre?, ¿aquel de cuando saltaste a la fama?

*Lo que pasa que siempre mantuve el mismo perfil, si bien uno cambia, obviamente, porque vas evolucionando, siempre mantuve los pies sobre la tierra y la esencia nunca la cambie. Mantuve los amigos de siempre, mis raíces, el tomar mate con mi mamá, las charlas de siempre. Obviamente, uno por tiempos y demás, va modificando cosas, o por tanto trabajos dejas de hacer algunas otras, que el artista resigna muchas cosas, aunque parezca que no, pero nos hace resignar cumpleaños, navidades, año nuevo, un montón de cosas que no saben pero son sacrificadas también. Pero todo da sus frutos cuando uno ve a la gente de pie aplaudiendo o cuando estas en tv y te va bien en el rating. O ganas premios. Todo eso es gratificante.

Celeste contó los motivos por el cual dejó de comer carne:

*El cambio tiene que ir por uno. Yo no puedo pretender que la sociedad cambie sino arrancamos por uno mismo.

Mi necesidad de dejar la carne fue cuando vi un camión lleno de animales e hice como un click y dije…no como más carne y yo era la persona más carnívora del mundo.

La verdad que no sentí más la necesidad. Corté la carne roja, después el pollo, pero no soy vegetariana tampoco porque a veces como pescado.

Contundente: “El mundo se está preparando para el vegetarianismo”.

Alejo, su actual pareja, desprevenido y posó para una producción fotográfica:

“El otro día lo agarre desprevenido, e hicimos una producción. Muy tranqui, pero hicimos una y va a estar saliendo en estos días.

Alejo se animó, pero la verdad que lo hace por mí porque no le interesa mucho el medio y ni vive de eso tampoco”.

¿Para cuándo los confites?

“Lo dudo…(risas)….yo requiero pero él no cree mucho en el casamiento, no le da tanta importancia, entonces, no lo puedo obligar”

Su mirada sobre el Bailando y si le gustaría ocupar un lugar en el jurado teniendo en cuenta su gran experiencia;

*Creo que cada año es un Bailando distinto, y también del Bailando al que apunten ellos hay que ver si encajo o no.

Hay año capaz que le dan más intensidad a las parejas talentosas y otros años a los mediáticos.

Me gustaría siempre y cuando encaje en el formato.

“No sé si me gustaría en el jurado, porque la realidad es que ahí no importa tanto el saber sino que el condimento que le podes llegar a poner.

Me veo más en el BAR que en el jurado. El BAR tiene diferentes matices y va cambiando también, están probando y me parece que está bueno.

Además ahí puedo llegar a aportar de lo que yo sé desde lo técnico o desde lo que uno da como artista”, finalizó Muriega en una hermosa entrevista con Ciudad Noticias.

