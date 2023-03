Muri López Benitez, la impactante novia de Lisandro Martínez

Muri López Benítez, es la novia de Lisandro Martínez, el futbolista de la Selección Argentina y del Manchester United. Ella es bailarina profesional e influencer de Instagram.

Ahora, conoceremos más detalles de Muri López Benítez, esta joven de 24 años de la que públicamente poco se sabe, más allá de algunas actividades. La joven se enamoró de Lisandro Martínez a muy corta edad.

Muri López Benítez. Fuente: (Instagram).

Ella nació el 19 de julio de 1998, es argentina, del signo de cáncer, lo que significa que es una persona muy emocional y cariñosa. Por lo general, los que se rigen bajo este signo son muy familiares y leales, también son grandes amigos.

Muri López Benítez tiene un vínculo muy fuerte con sus padres, al igual que Lisandro Martínez. La joven es hija de Héctor López Benítez y su madre es Silvia Da Roz, además tiene dos hermanas, Mara y Clari.

Muri López Benítez y Lisandro Benítez. Fuente: (Instagram).

Como mencionamos anteriormente, la pareja del Campeón de Mundo con la Selección Argentina, es bailarina profesional. Año tras año, participa del Carnaval de Gualeguay, es muy activa en las redes sociales, publicando fotos con su novio, posando con bikini o tomas de su rutina de ejercicios.

¿Cómo se conocieron Muri López Benítez y Lisandro Martínez?

Fuente: (Instagram).

La bailarina y el futbolista se conocieron cuando ellos eran adolescentes, en Gualeguay y desde 2012 son pareja. Ella no dudó en acompañarlo en su travesía por Holanda y ahora en Reino Unido, dejando su vida de modelo y reina de comparsa.

“Yo cuando lo conocí, salía en el carnaval. Muchos de los sábados que podía estaba acá, haciendo la previa, me ayudaba a prepararme, me alentaba, me esperaba al final del trayecto”, expresó Muri López Benítez . De momento, ella no planea tener hijos con Lisandro Martínez, pero mientras cuidan de un bulldog francés que adoptaron recientemente.