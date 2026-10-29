Muerte en La Madrid: La causa fue encuadrada bajo la calificación de “Femicidio y suicidio»

La Fiscalía General Departamental de Azul emitió el parte oficial tras el hallazgo de una mujer y un hombre muertos en una quinta cercana a la planta urbana de La Madrid. El hecho fue caratulado “Femicidio y suicidio”. Además se dieron a conocer los datos filiatorios de las personas fallecidas.

El hecho ocurrió en una vivienda de camino Louge (entre Av. Uriburu y Sixto Rodríguez), a unos 500 metros del cementerio municipal de General La Madrid.

Las personas halladas sin vida son Elba Cristina Ledesma (53 años) y Pablo Hilario Wisner (61 años). Las personas fueron halladas alrededor de las 9:25 por efectivos de la Policía Comunal que patrullaban la zona fueron alertados de urgencia por la Ayudantía Fiscal para constituirse en el inmueble, donde al ingresar constataron ambos decesos.

En la escena, los peritos incautaron un arma de fuego. La causa fue encuadrada penalmente bajo la calificación de “Femicidio y suicidio”.

Las diligencias y pericias de rigor están a cargo de la Dra. María Belén Colantonio (Ayudantía Fiscal de La Madrid) y la Dra. Mariela Viceconte (UFI N° 5 de Azul), con actuación del Juzgado de Garantías N° 2 de Olavarría.