Mousy Hair: la nueva tendencia de pelo que llegó para quedarse

Cada temporada las tendencias de pelo evolucionan y nos hacen replantearnos el estilo que llevamos. Cortarse el pelo, cambiar de look o probar un color diferente suelen ser pasos difíciles de dar, pero que puede tener múltiples beneficios, entre ellos anímicos.

Al hablar de nuevos looks, no podemos no mencionar la importancia que tienen las celebridades, ya que muchas veces son ellas las que marcan el camino y fijan los looks que serán tendencia. Este es el caso de “Mousy Hair”, la nueva tendencia de pelo que pisa fuerte y ya es furor entre las mujeres.

Este look firmado by Jlo es perfecto para mujeres que buscan un cambio de look no tan extremo, ideal para probar y animarse a un paso más, y no sería sorpresa ver cada vez más celebridades optando por este nuevo look.