(Por Ciudad Noticias): El concejal de Unión y Libertad objetó la oportunidad de las ampliaciones, cuestionó la falta de intervención del Concejo Deliberante y propuso destinar recursos a necesidades que considera más urgentes.

Durante la sesión de este miércoles, el concejal Silvio Mosegui manifestó sus diferencias con las obras que impulsa el Departamento Ejecutivo en el sector de las piletas del Parque Municipal de Pigüé.

El legislador cuestionó el cierre de una calle histórica sin la correspondiente consulta al Concejo Deliberante y advirtió sobre la existencia de trabajos pendientes, entre ellos la finalización de un sector asfaltado y el acondicionamiento de las instalaciones.

Si bien valoró la ampliación del acceso al complejo, consideró que existen otras necesidades que deberían recibir atención prioritaria. Entre ellas, mencionó el mantenimiento de los sanitarios del parque y la posibilidad de establecer tarifas más accesibles para quienes concurren a las piletas durante la temporada estival.

«Prefiero que por ahí no amplíen tanto y bajen más la cuota de la pileta», sostuvo.

Mosegui extendió sus cuestionamientos a la distribución de los recursos municipales y reclamó mayores inversiones en infraestructura escolar, transporte de estudiantes y asistencia a los comedores educativos. También recordó que existen proyectos pendientes de tratamiento, entre ellos la construcción de una vereda en inmediaciones del Hospital Municipal.

El edil solicitó que la iniciativa vinculada con la pileta sea remitida a comisión para analizar su conveniencia, oportunidad y justificación presupuestaria antes de avanzar con su aprobación.