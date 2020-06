Moria reveló una reunión en América con traiciones y al borde de las piñas

Lo que comenzó como un recuerdo televisivo acompañado por un palito ahora toma otras dimensiones, debido a que Moria Casán, en su afán de pegarle a Jorge Rial, encendió una vez más el ventilador y relató una fuerte situación que tuvo lugar en las oficinas de América, que involucraría al conductor de Intrusosy que tiene varios ingredientes polémicos: una pelea, insultos, internas, machismo y una guerra de egos entre las figuras y directivos de la emisora.

» Recuerdo que en una reunión llamada de tupper en el #MayonesaChannel, el oscurito se levantó y amenazó a una Sra. que estaba al lado mío y que comenzó a temblar, yo le dí un rivo. Había mucho y poco huevo, y 5 féminas, una se había ido para conducir y los demás lo agarraron al misógino y estuvo a punto de agarrarse a piñas con uno de los dueños del canal”, comenzó el relato de la diva en Twitter.

“Después de eso nos quedamos los dos con una de las féminas de gerencia, y yo le dije: ‘Sos un sorete mal cagado’. Él, lejos de enojarse, y yo menos porque estaba divertida, ¡me abrazó y nos reimos! Ninguno mata a ninguno, mucha vayaina, pocos huevos, traiciones, en una reunión donde no se aclaró nada y quedó en evidencia que la tele es un electrodoméstico donde abunda el cotorreo y el cotilleo, y los resultados parece que no favorecen. Igual amo a América y me encantan los Vila (Daniel y Agustín), me sentí honrada por esa familia… el resto, hummmmmm”, continuó la conductora en sus publicaciones hechas luego de la fuerte repercusión que tuvo su chicana en la que aseguraba que el periodista de espectáculos «está en la TV gracias a ella».

«Agradezco a (Eduardo) Eurnekián que me haya contratado y la cena que tuve con él hace 2 meses. Fue lo más. Aguante la tele argentina, si destapan unas cloacas, va a ser una de las mejores», añadió la morocha en otro tuit.

Tras decir que se rasca la pussy (forma coloquial con la que se nombra a la vagina en el idioma inglés) “para ver si le dan un subsidio y así no paga más impuestos”, la actriz finalizó su descargo destacando el humor que siempre la caracterizó a lo largo de su extensa trayectoria en los medios. “Les hago el día. Smile en cualquier época, el humor es sanador. Uno de los premios que recibí que adoro es el que me dieron en Tecnópolis como la única mujer capocómica argentina”, concluyó la One.