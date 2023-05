Moria Casán publicó un agraviante tweet contra Cami Homs y no se lo dejaron pasar

La One no se anda con chiquitas a la hora de definir a alguien, y ahora arremetió con una letal publicación en contra de Camila Homs, en la cual, entre otras cosas, la trató de “grasa”. Todo comenzó cuando Moria se enteró que la ex de Rodrigo De Paul va a participar en la nueva edición del “Bailando”, y no se le ocurrió mejor idea que “darle la bienvenida” con un tweet incendiario.

Desde la red social del pajarito, la diva se expresó de la siguiente manera: “Acerca de la participante confirmada ex del actual de Tini, sugiero llevar atomizador con agua previamente hervida y vinagre que es un poderoso desengrasante”.

Pero, como si eso fuera poco, Moria no se quedó solo con eso y siguió afirmando: “Rociarse previamente ella o después de su perfume habitual, ke supongo es de free shop en el caso de que usara”.

El polémico posteo no pasó desapercibido en Twitter y recibió todo tipo de respuestas. “Qué ganas de rebajarla, ¿quién sos?”, “Moria escribiendo así no puede fulminar a nadie. Moria pasando vergüenza sería el título, decadente la abuela «,» ¿Quién les hizo creer que esto sigue siendo divertido? Aburrido, decadente y vintage”, “Ojalá que Camila se baje porque no da que la traten mal”, fueron solo algunos de los comentarios sobre las palabras que usó Moria Casan.

Fiel a su estilo, la diva ya dejó otros mensajes en referencia a la lista confirmada de participantes para la nueva edición del Bailando. Tras revelarse que Coty de Gran Hermano bailará junto con Maxi Diorio y no con Conejo, su pareja, también acudió a Twitter para referirse al tema. «Podría, pero que la haga bailar a Coty, no a su bulto, please que a esta altura ya debe tener vida propia. A domar a la pareja cotybull», escribió filosa la Casán en su cuenta.