Moria Casán le dijo que no a Marcelo Tinelli: los motivos para no volver con el conductor

La lengua karateca se puso en acción para desmentir rumores, aclarar los tantos y confesar una verdad impensada pero totalmente personal.

Moria Casán saltó de plataforma una vez más. Tras hacer carrera en el teatro de revista, en el cine y la televisión, después de hacer teatro y de jueza de reality show, ahora reina con su «Madre Nodriza» en el mundo del streaming. Quizás por eso no tiene planes de trabajar de nuevo con Marcelo Tinelli.

Después de años de ser la jurado picante en los certámenes que supo conducir Marcelo Tinelli, Moria Casán le habría cerrado la puerta a los próximos «Bailando por un sueño», «Cantando por un sueño» y formatos similares.

«¿Si vuelvo a la tele? No, ¿por qué?», contestó este viernes en una comunicación con «Intrusos» en la que el productor de Marcelo Tinelli, Pablo Chato Prada, ya se comunicó con ella para tantear si aceptaría un asiento en el jurado de una eventual edición de «Cantando por un sueño».

«Me llamó el Chato y le agradecí muchísimo, pero jurado de nada nunca más, por el momento», contestó con su habitual lengua karateca la One, que le cerró la puerta a este ciclo de reality shows, aunque más no sea por ahora.

«Me parece que ya fue. Las peleas mías, lo que yo armé, el estilo de show que yo tengo… Fijate todos los memes que hay en Tik Tok siguen trabajando con mis peleas», señaló la multifacética One, atenta al cambio de época.

Hoy en día la fauna de la televisión y el espectáculo es otra, y Moria Casán ya se elevó en el espacio del streaming para alcanzar a otro público, a una nueva generación que le dé su atención y tiempo.

«No me divierte, no conozco a mucha gente. No quiero se más jurado de nada, me devalúa», explicó Moria Casán, lejísimos de encasillarse a esta altura de su carrera.

«Primero que no tengo la ilusión de volver. Estoy feliz con lo que hago, que es mi streaming, ‘Brujas’ y me vida, que me voy contratada por Dante Guebel a Los Ángeles y es posible que una gente de China me contrate holísticamente por lo que soy yo, a mi edad, porque no pueden creer esta atemporalidad», reveló.