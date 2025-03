Morena Rial se separó del papá de su hijo Amadeo: «Está todo mal»

Morena Rial confirmó su separación de Matías Ogas, el papá de su hijo Amadeo, y explicó el motivo. Durante un móvil con DDM (América TV), la hija de Jorge Rial reaccionó pícara cuando le preguntaron por su vínculo con el abogado Alejandro Cipolla, lo que llevó a Guido Záffora a consultarle si estaba separada del padre de su bebé.

«Sí, está todo mal con el papá del bebé. Pero ya está, sentí que no me acompañó cuando me tenía que acompañar», sentenció Morena Rial.

«De igual forma lo quiero mucho, es el papá de mi hijo, no tengo nada para decir de él. En este momento estamos distanciados, él está en Córdoba y en Buenos Aires, pero no quiere decir que no puede haber una vuelta. Habla con su hijo por videollamada, como tiene que ser, y nada más», detalló.

Para que no quedaran dudas de su situación sentimental, la influencer interactuó con sus seguidores en Instagram y cuando le preguntaron si estaba soltera, se sinceró: «Siempre solita yo».

¿Podría volver a la cárcel?

La excarcelación que recibió la hija de Jorge Rial estableció oportunamente una serie de requisitos a cumplir de manera obligatoria por parte de la acusada. A partir de esto, la Justicia condicionó tal beneficio en función de la aceptación y del posterior cumplimiento de tales requisitos. De no cumplir con lo acordado, el juez y el fiscal están facultados plenamente para suspender la excarcelación y a poner, de nuevo, a Morena tras las rejas.

Según se reveló desde la cuenta de X de El Ejército de LAM (@elejercitodelam) administrada por el periodista Pepe Ochoa, Morena no se presentó a ninguna de las dos pericias psiquiátricas y psicológicas a las que estaba convocada y que debía asistir obligatoriamente.

La primera, establecida para el 18 de febrero, iba a ser virtual, pero se suspendió ante la ausencia de Morena. La segunda, prevista para el 26 de febrero, debía ser presencial y tampoco se presentó. Fuente: Exitoína