Morena Rial se quedó en la calle y su situación es crítica

La hija de Jorge Rial se encuentra en una situación muy delicada porque tuvo que abandonar la vivienda en la que vivía. Su abogado explicó donde pasa todas las noches ante el triste panorama.

“Es intolerable la situación actual de Morena Rial, que se encuentra sin vivienda, alquilando habitaciones por día. Triste que su familia mire para otro lado, sabiendo que hay un menor de por medio”, denunció Alejandro Cipolla.

La influencer no fue indiferente a las palabras de su amigo y le dedicó unas palabras: “Gracias por estar siempre. Trato de hacer lo posible para que mi hijo esté bien, pero es muy difícil estando sola”.

A fines de noviembre, Luis Ventura expuso que Morena seguía con muchas dificultades económicas, sobre todo después del robo que sufrió en su casa de Córdoba. Además le cerraron su cuenta de Instagram y no pudo trabajar por un tiempo.

No obstante, contó con su apoyo y hasta le consiguió el trabajo de sus sueños: “Ella quería ser fotógrafa y le ofrecí que fuera a la Revista Paparazzi. Después le ofrecí el departamento de Diario Crónica, donde estaba mi hermano Carlos. ‘Andá, él te va a formar’, le dije.

“Empezó pero después, finalmente no quiso. No sé si no quiso o no la dejaron… Ya es un tema que se me escapa”, finalizó.