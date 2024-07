Morena Rial rompió el silencio y se sinceró sobre su embarazo

Morena Rial se encuentra envuelta en una complicada situación con el papá de su bebé, donde tuvieron una fuerte pelea y además, que según confirmó estaría cursando un embarazo de riesgo.

“Estoy bien, dejan de inventar cosas o de agravar la situación porque estoy pasando un momento difícil de mi embarazo y pido respeto por mí y por el padre de mi hijo”.

“Si no tienen información, o lo que fuera, no hablen sin conocimiento por la criatura que viene en camino. Y no tengo por qué dar declaraciones sobre nada”.

“Lo que sucede, o no, puertas adentro es un problema que debo resolver yo. No cualquiera debe meterse en esto”.

“Ya estoy cansada de que en Buenos Aires tiren la lengua sin certezas. Sean respetuosos porque es un tema delicado y me trae complicaciones en mi embarazo y no quiero que le pase nada a mi bebé por informaciones erróneas. Gracias”, finalizó.