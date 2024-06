Morena Rial explotó contra el padre de su hijo

Morena Rial otra vez es noticia, tras el cruce que tuvo con su exnovio y padre de su hijo, Facundo Ambrosioni, y la pareja de este.

Todo comenzó cuando la nueva novia del joven lo saludó por el Día del Padre, alegando que Ambrosioni cumplía “los dos roles”.

A través de sus redes sociales, Morena Rial fue consultada sobre qué le pareció el mensaje y, fiel a su estilo tajante, respondió: “Francesco tiene su mamá y su papá. Lamentablemente le guste a quien le guste es así”.

“Yo no me golpeaba el pecho cuando por cuatro años ni lo vieron al nene. Pero tranqui que no me gasto más en entrar en estos jueguitos de las redes”, agregó.