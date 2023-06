Morena Rial durísima con su padre: «A mí no me amó, menos a mi hijo»

«Me bloqueó en WhatsApp para que no le responda, y le envié un mensaje por Instagram», añadió.

Luego, Morena explicó por qué abandonó el hogar familiar a los 17 años: «Me echó de la casa porque no saludaba a su entonces pareja, Agustina Kämpfer».

La tensión entre padre e hija advierte un punto de no retorno:

«Sé muchas cosas, puedo hundirlo, pero no tengo ganas hoy. Y no porque sea mi padre, porque él no me tiene respeto y yo tampoco a él. Pero si digo demasiado, me internan y me tachan de loca. Ya me lo han hecho. Advierto».

La guerra familiar entre Morena Rial y Jorge Rial continuará escalando y por lo pronto promete estar lejos de encontrar una solución.

