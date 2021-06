Morena Rial disparó contra Mar Tarrés: “No me gusta que haga apología de la gordura”

Recientemente la influencer Mar Tarrés salió a contar que tiempo atrás estaba por lanzar un proyecto para una marca de ropa junto a Morena Rial pero que se vio frustrado por diferencias laborales y monetarias, y al parecer no quedaron del todo bien.

El argumento de la participante de La Academia 2021 fue que ella debía poner casi todo el capital para el emprendimiento y dio a entender que su aparente socia era la única beneficiada del asunto. Sin embargo, la hija de Jorge Rial no se quedó callada y salió al cruce.

En diálogo con Los ángeles de la mañana, por la pantalla del Trece, Morena Rial aclaró: “No es que no me fumo a Mar Tarrés”. Y explicó su postura: “El tema es que no me gusta que haga apología de que ser gordo está bien porque no es así”.

Morena Rial apuntó contra Mar Tarrés por “apología a la gordura”

Acto seguido, la cantante reflexionó al respecto: “Es una enfermedad que hay tratar. Yo lo sufrí y no estoy de acuerdo con la apología; si uno es obeso, hay que cuidarse y ver a un médico. Mucha gente sufre y se muere”.

Luego de esto, Morena Rial lanzó sobre el proyecto de moda que no fue: “Ella dijo el otro día y trató de tirar mierda, diciendo que yo estaba mal porque fue justo cuando yo tuve el problema con mi papá. Por eso, salgo a decir las cosas que pienso ahora”, en referencia a una propuesta laboral de hace tres años.

Inmediatamente, la mamá de Francesco Ambriosioni agregó: “No me parece, me quiere tirar mierda porque sí, porque yo no me comporté mal con ella”, dejando en claro que había superado ese tema.

Y, fiel a su estilo, remató: “Pero como yo no estaba bien de salud, según ella, no lo hicimos. Pero tampoco me moría por hacerlo”.