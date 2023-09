Morena Rial defendió a Aníbal Lotocki y se metió en la polémica: «No es su culpa»

Aníbal Lotocki se encuentra en el centro de la escena por la aparente mala praxis que le realizó a Silvina Luna, que habría derivado en su lamentable fallecimiento. Además, otras figuras del espectáculo lo responsabilizan por haber inyectado productos en sus cuerpos que en la actualidad les generan múltiples problemas de salud. En medio de la polémica, Morena Rial salió a defenderlo. En un ida y vuelta con su comunidad a través de una cajita de preguntas de su cuenta oficial de Instagram, le consultaron si no le daba miedo someterse a cirugías estéticas después de lo que le pasó a Silvina y ella fue contundente con su respuesta. «No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa, cuantos otros doctores si así se los puede llamar han hecho desastre pero como no es Aníbal no lo hacen ni público ni lo matan» manifestó. A continuación, dio los motivos: «Cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma los productos introducidos pero a cada persona antes de ser operada es consultada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir. Cada uno defiende y piensa como quiere y siente». Luego, le preguntaron directamente sobre su opinión acerca de Lotocki: «Lo único que puedo opinar es que es un doctor y que cada doctor analiza los casos y si es viable se va para adelante. Si tienen reclamos es a la empresa que admite que ese producto está permitido para usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de asesina tan solo por un minuto de fama» concluyó.