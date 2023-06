Morena Rial cada vez más enfrentada a su papá: “Que en paz descanse”

Morena Rial sacó a la luz muchos secretos de su familia en los últimos días y contó porque está tan enojada con su padre, Jorge Rial. Según relató, su infancia y adolescencia estuvo colmada de destratos, ausencias y violencia, entre otras cosas. Ayer fue el día del padre y la influencer aseguró no haberlo saludado. Lo contó en ‘La Tarde del Nueve’ donde, además, fue lapidaria con su progenitor. «Feliz día a mi abogado, que lo amamos, que es papá. Nada más. Mi padre, que en paz descanse, no hay vuelta atrás. A mi tío Luis -Ventura- saludé también y a mi padrino” aseguró. Luego, reveló que hace mucho tiempo que su vínculo está afectado: «¿Puede estar acostado con la novia y no puede estar con mi hijo? La relación con mi papá está rota hace cinco años. Desde mis 17 que venimos tire y afloje”. “Desde que me internó en un psiquiátrico. Yo cedo por mi hijo, por él hago cualquier cosa» finalizó.