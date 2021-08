Morena Cisneros, la hermosa pampeana nacida bajo el signo de Piscis y que es instructora de fitness.

(Por Ciudad Noticias): En otra edición de la Chica de la Semana, hoy, nos trasladamos a Guatraché, un pequeño pueblo ubicado en la provincia de La Pampa donde allí muchos, coinciden que es una de las provincias donde se encuentran las mujeres más bellas y astrictivas y así parece ser, ya que Morena Cisneros, es una espectacular morocha que incursiona en el mundo fit y su cuerpo trabajado deja a la vista de todos su estupenda figura.

*¿DE DONDE SOS?

-Soy de Guatraché, La Pampa.

*¿BAJO QUE SIGNO NACISTE Y COMO DEFINIRÍAS TU PERSONALIDAD?

-Nací el 4 de Marzo, así que mi signo es Piscis! Loca, atrevida, sin miedo a nada!!!

*¿A QUE TE DEDICAS?

-Soy instructora Fitness.

*¿MEDIDAS?

-85.70.103.

*¿QUÉ PARTE DE TU CUERPO TE GUSTA Y QUE TE HALAGAN EN LA CALLE O REDES SOCIALES?

-De mi cuerpo lo que más me gustan son mis bíceps!!! En las rede sociales lo que más me halagan es el toto

.

*¿QUE PRENDA FAVORITA DECIS…ÉSTA ME HACE SUPER DIOSA?

-Calzas, siempre… Amo la ropa deportiva!!!

*¿TE AVANZAN MUCHO VIA INSTAGRAM?…¿ALGÚN FAMOSO?

-No, porque mi cuenta es privada!!!

*¿QUE LE RECOMENDAS A QUELLAS CHICAS QUE QUIEREN COMENZAR A PONERSE EN FORMA YA QUE SE VIENE LA PRIMAVERA Y USTEDES SUELEN ANDAR MAS LIVINITAS DE ROPA?

-Primero: buena alimentación que es lo esencial!!! Cero: azúcares, gaseosas y Harina. Beber mucha agua! Y actividad física siempre!!!

*¿UN LUGAR EN EL MUNDO?

-Mar del Plata!!! Amo ir todos los años ahí

*¿UNA CANCIÓN?

-Canción no, pero generó musical sí!! Me gusta la música electrónica!!

*¿UNA COMIDA?

-Pollo al horno con ensalada mixta!!!

*¿TE GUSTARÍA SALTAR A LA FAMA?

No, no tengo necesidad!!! Solo me gustaría conocer gente famosa, eso sí!!!!. Jimena Barón, Mónica farro!!!

*UN ACTOR QUE TE VUELVA LOCA.

-Gregorio Pernía

*CON QUE ANIMAL TE SENTIS IDENTIFICADA Y PORQUE.

-Leona!!! Porque siempre defiendo lo mío.

*COMO SON TUS DOMINGOS.

-Arranco con mates en la cama, y si está lindo el día salimos a caminar en familia. Los días de primavera o verano voy a la laguna que es súper hermosa.

*QUE TE SEDUJO SER LA CHICA DE LA SEMANA.

-Esto, contar un poco de mi vida, y motivar a las demás chicas a ser Fitness…