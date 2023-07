More Rial envuelta en un escándalo por querer vender a su perro: salió a defenderse con todo

“Voy aclarar la situación porque ya me tiene cansada. No vendí ningún perro”, comenzó diciendo More en su defensa.

“Ojalá la cancelen. Si necesita plata que labure no que venda un animal”, “Adoptá, no compres. Los animales no son un mueble que se vende cuando te estorba”, “¿De educar al pibe para que no sea violento con el perro ni hablemos, no? Qué papelón esta mina”, fueron algunas de las opiniones que se pudieron leer.

Sin embargo, ante eso, en el video que difundió presentando su descargo para defenderse de las acusaciones, aclaró: “Yo lo compré pero no lo puedo tener porque ya tengo dos animales, así que lo regalé”.

Antes de terminar su descargo, agregó: “Esto ya pasó aparte hace un mes y vienen a vender la noticia justo ahora. Vayan a vender leche podrida a otro lado”, cerró More Rial en su descargo.